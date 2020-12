Lavagna: violenza contro le donne, mozione di “Officina”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani, consiglieri comunali di “Officina Lavagnese”, riceviamo e pubblichiamo il testo della mozione da discutere in Consiglio comunale



Oggetto: Adozione di misure concrete per contrastare la violenza contro le donne

Premesso che:

La violenza contro le donne rappresenta una delle più estese violazioni dei diritti umani e costituisce il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi, del godimento dei diritti fondamentali nonché dell’integrità fisica e psichica. Come stabilito dall’articolo 1 della risoluzione delle Nazioni Unite del 1999 sull’eliminazione della violenza contro le donne, l’espressione “violenza contro le donne” significa “ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia, o possa avere, come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”.

Purtroppo la violenza contro le donne è un fenomeno globale in crescita, che riguarda tutte le etnie e tutte le classi sociali e che non conosce confini geografici.

Considerato che:

Emergono continuamente casi di violenza riconducibili all’odio di genere e alla misoginia ma soprattutto alla violenza in famiglia e all’idea di possessività, tanto che il “femminicidio” si configura non certo come un omicidio inaspettato, bensì come l’ultimo atto di violenza dopo una serie di maltrattamenti subìti all’interno della coppia, essendo dunque delitti annunciati e frutto di silenzi.

Ricordato che:

– il 25 Novembre è la data designata dall’Assemblea Generale dell’ONU con risoluzione n. 54/124 del 7 Dicembre 1999 come “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

– dal 2009 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato, mediante l’attivazione del numero di pubblica utilità 1522, un’ampia azione di sistema per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra familiare che rappresenta uno snodo operativo delle attività di contrasto alla violenza di genere e stalking;

– il suddetto numero, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente e garantisce un’ accoglienza qualificata e multilingue alla domanda di aiuto, fornendo una prima risposta ai bisogni delle vittime.

Richiamati

I dati diffusi per il 2020, considerato un annus horriblis per quanto riguarda i femminicidi, il peggiore in termini di percentuali dal 2000, con 93 donne morte ammazzate. Un anno in cui il confinamento e la pandemia hanno terribilmente peggiorato, per le donne, convivenze già difficili.

Rilevato

che questi numeri sottolineano l’ampiezza del fenomeno e il suo profondo radicamento nella cultura del nostro Paese e nella vita delle famiglie e che essi impongono la rapida adozione di ogni possibile azione positiva, volta a prevenire e contrastare gli episodi di violenza, abuso e vessazione di cui le donne sono vittime.

Officina Lavagnese impegna il sindaco, la giunta e il consiglio tutto a:

• Continuare a rafforzare le iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne in special modo avviando specifiche e periodiche forme di collaborazione con le strutture scolastiche del nostro comune e territorio, invitandole anche alla diffusione di laboratori di educazione socio-affettiva che aiutino i minori a saper riconoscere e gestire sentimenti ed emozioni.

• Rinforzare concretamento il “Centro di ascolto”, già esistente presso i servizi sociali di Lavagna.

• Istituire momenti di approfondimento e di dibattito, anche con eventuali testimonianze, in modo che la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” non sia solo il 25 Novembre ma 365 giorni all’anno.

• Promuovere azioni e politiche per sensibilizzare tutta la cittadinanza attraverso un lavoro di rete a livello locale e oltre, che coinvolga istituzioni e associazioni.

• Istituire e potenziare con gli altri comuni vicini le attività dei centri antiviolenza.

• Realizzare con le altre istituzioni locali dei programmi destinati all’accoglienza di donne in dimissione dalle strutture protette e attivare percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.