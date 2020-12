Lavagna: palme secche, rimosse le foglie-proiettile

A Lavagna, in piazza Milano, in via Matteotti, lungo l’Aurelia davanti a piazza Lugano e nei giardinetti davanti alla stazione di Cavi in via Lombardia, con la pioggia e il vento sono cadute a terra le pesanti pericolose foglie di palma uccise dal punteruolo rosso. Fortunatamente nessun passante ha subito conseguenze.

“Al fine di scongiurare il pericolo per il transito pedonale, provocato dalla caduta delle foglie e parte dello stipite – dice una determina dirigenziale – ci si è avvalsi della collaborazione della ditta Bio System s.r.l. Unipersonale di Chiavari, ditta di comprovata esperienza nel settore. Resasi immediatamente disponibile all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, mettendo a disposizione mezzi,attrezzature e maestranze”. Costo comprensivo di Iva, 9.394 euro.