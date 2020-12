A Chiavari, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà per “violazione divieto accesso aree urbane” un 45 enne originario di Torino, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia poiché si trovava in quel centro cittadino nonostante fosse destinatario di un provvedimento di divieto emesso dal Questore di Genova nel mese di marzo 2020.