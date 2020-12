Chiavari: quali opere in cambio del depuratore?

Nel lungo dibattito sul depuratore in colmata a Chiavari, ci si chiede quali opere verranno chieste a Iren per compensare la presenza di un impianto comprensoriale che raccoglierà le acque nere di Zoagli, Lavagna ed entroterra. Attualmente l’unico riferimento per fare una comparazione, è il depuratore comprensoriale di Recco che raccoglie le fogne di Uscio, Avegno, Sori e Camogli. Il Comune ha ottenuto il prolungamento della diga (foto) a difesa del depuratore fino a proteggere la piscina di Punta Sant’Anna. Inoltre è stato abbattuto e ricostruito il ponte di San Nicola sull’Aurelia, anche per rialzarlo e permettere il passaggio, nella sottostante strada, dei camion che recuperano i fanghi nel depuratore.