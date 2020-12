Chiavari: “Presidenza del Cal, riconoscimento per la città” (2)

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Questa mattina sono stato eletto all’unanimità presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organo di consultazione e confronto tra Regione ed enti locali, ma anche di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria. Una grande soddisfazione e un onore per me – spiega il sindaco Di Capua – Per la prima volta Chiavari vede il suo primo cittadino ricoprire una carica così importante nell’ambito dei rapporti tra istituzioni, per rappresentare le istanze del territorio ma anche per proporre iniziative legislative a favore dello stesso, lavorando in sinergia con il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza di Regione Liguria. Tale nomina costituisce una grande opportunità, coordinerò i tavoli di consultazione all’insegna della sinergia e della collaborazione costante, grazie ad un confronto fattivo tra i vari livelli istituzionali nell’interesse delle autonomie locali. Complimenti anche Domenico Abbo, presidente della provincia di Imperia e sindaco di Lucinasco, eletto vicepresidente del CAL – conclude – Infine, voglio ringraziare i colleghi per la fiducia che mi hanno dimostrato».