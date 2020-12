Chiavari: “Il Parco di Portofino e quello della fantasia”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo

Mi riferisco all’articolo pubblicato da Levante News in data 09/12/2020 dal titolo “Portofino: Parco pronto a nascere, la Regione lo blocca”. (http://www.levantenews.it/index.php/2020/12/09/portofino-parco-pronto-a-nascere-la-regione-lo-blocca/).

Bene, riparliamo del Parco di Portofino.

Con tutti i problemi che ci sono oggi in materia ambientale ecco l’unica soluzione proposta: Parco di Portofino Parco Grande Parco Nazionale.

Alla fantasia non c’è proprio limite.

La colpa di tutti i mali oggi è il Partito delle Doppiette e del Cemento!

Ma dov’è? E’ solo nella fantasia degli ambientalisti e di qualche politico sconfitto del momento: si dice che al Ministero dell’Ambiente non sanno più cosa fare per fermarlo … e meno male! Speriamo che si continui a non fare! Vista la potenza del loro “partito” che non “parte mai” però viste le percentuali di voti che ottiene.

Parco uguale ricchezza! Che fantasia!

Parco uguale lavoro! Che fantasia!

Parco uguale sviluppo! Che fantasia!

In Liguria c’è ricchezza, c’è lavoro, c’è sviluppo anche con i Parchi che secondo gli ambientalisti non funzionano. E allora, dov’è il problema? Nella fantasia degli ambientalisti catastrofici sempre pronti a “terrorizzare” per ottenere consensi.

…ma oggi tutti non sono creduloni e si guardano intorno, e cosa vedono?

Le zone panoramiche sono tutte abitate, le zone verdi sono rovi e sterpaglie, e il contadino della zappa non esiste più e non è certamente il Parco che lo possa far risorgere.

Pini frassini corbezzoli castagni malati ovunque; per curarli ci vuole il Parco! Fantasia! Ci vuole solo l’uomo dei “vecchi tempi”, ma dov’è? Rottamato!

Oggi semplicemente non torna più il tempo in cui la terra contava più della casa, coltivare contava più che abitare.

Tutto è cambiato; c’è il progresso!

Ben venga il Parco se parco significa ripristinare l’ambiente rurale di un tempo, della vacca sotto il letto, del letame maturo per concimare, del carbone di legna, del focolare acceso tutto il giorno, del maiale da “scannare” per fare “i berodi”, della doppietta sempre pronta appesa dietro la porta di casa chiusa solo con la “taella”, della falce sempre affilata, … e delle carrozze per andare a Portofino. O no?

Tutto oggi è “digitale”, e la vacca inquina, il letame puzza, il carbone avvelena, il metano ti da una mano, il maiale è da compagnia, la doppietta non spara più, la falce è sparita anche dai simboli dei partiti.

… e per raggiungere i Paesi dell’entroterra non ci sono nemmeno strade percorribili in sicurezza!

Con i Parchi si risolve tutto subito, scatta solo il divieto di caccia immediato.

Però possiamo continuare a umanizzare e far parlare gli animali: l’orso Yoghi, Braccobaldo e la nave spaziale, BuBu, Cindy, Gixi, Pixi, Dixi, Paperino, Topolino, Lupo Ezechiele, Gatto Silvestro, Titti, ecc. ecc.

La realtà è ben diversa; in natura ci sono solo prede e predatori; non c’è pronto soccorso, non ci sono forni crematori o cimiteri; se sei debole sparisci subito: mangiato! Povero lombrico mangiato dalla beccaccia.

Orsi, lupi, gatti rinselvatichiti o meno, ecc. ecc., non parlano, non discutono attaccano e basta; fanno solo il loro dovere: mangiare per riprodursi, anche senza i Parchi.

Ci vuole più riflessione, che non esiste più; si spara…balle per apparire. Riflettere e studiare prima di parlare non esiste più.

E’ facile dire “il Parco porta centinaia di posti di lavoro”; ma poi non si dice mai come dove quando. Si sogna!

E’ facile dire “lo Stato da soldi ai Parchi Nazionali”, in realtà tutti gli esistenti Parchi nazionali hanno gravi problemi di bilancio, ma questo è meglio censurarlo!

Impariamo tutti a guardare meglio la realtà e forse ci accorgeremo che anche domani il sole sorgerà comunque, e speriamo che illumini i depositari di onestà e sincerità, e ustioni (amorevolmente si intende) tutti i fantasiosi opportunisti del momento.

P.S.: consiglio a tutti di leggere con attenzione:

– Bambi di Felix Salten edizione 1948, con traduzione dal tedesco di Giacomo Prampolini (le traduzioni successive non sono fedeli);

– La donna degli alberi edizione 2020 di Lorenzo Marone (un invito a coltivare la bellezza del minuscolo e dell’essenziale).