Chiavari: Consiglio delle autonomie, Di Capua eletto presidente

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è stato eletto all’unanimità presidente del Cal, Consiglio delle autonomie locali liguri, nel corso della seduta odierna d’insediamento dell’organo regionale.

Ai lavori dell’assemblea ha presenziato il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei.

“E’ stato un onore presiedere questo importante organo di raccordo con gli enti locali anche per quello che può essere il report sull’applicazione e l’attuazione delle leggi regionali – ha affermato Medusei – Questo organo di collaborazione e sinergia con gli enti locali sia la base per una buona legislazione nell’ambito di questa undicesima legislatura della Regione Liguria”.

“E’ la prima volta che il sindaco di Chiavari ricopre questo ruolo da quando è stato istituito il Cal, sarà un’ottima forma di collaborazione tra l’ufficio di presidenza della Regione Liguria e le istanze dei sindaci del territorio che porteremo all’attenzione del Consiglio regionale – ha dichiarato il presidente del Cal Marco Di Capua – Porteremo all’occorrenza iniziative legislative qualora vadano ad inficiare sull’autonomia anche finanziaria dei Comuni e degli enti locali”.

Vicepresidente è stato eletto Domenico Abbo, presidente della provincia di Imperia e sindaco di Lucinasco.

“Si tratta di una elezione giunta nell’ambito di un raccordo istituzionale che in precedenza aveva già portato alla composizione del Consiglio con gli stessi criteri, e che mi sembra la soluzione più giusta in un momento in cui come amministratori incontriamo molte difficoltà – ha commentato il vicepresidente del Cal Domenico Abbo – Dobbiamo remare da una parte sola per risolvere tutti i problemi che questa contingenza ha portato. Ringrazio Anci, il direttore Vinai e gli uffici per l’importante lavoro di segreteria svolto in preparazione delle elezioni odierne. Metterò tutto il mio impegno e, da sindaco di piccolo comune, porterò le istanze tipiche di queste realtà più svantaggiate, inserendole come prioritarie nel contesto dei compiti costituzionali del Cal”.

Durante la seduta sono stati eletti segretario generale del Cal il dott. Pierluigi Vinai e segretario supplente il dott. Luca Petralia.

“L’importanza di questo organismo deve essere in questo nuovo mandato ulteriormente vitalizzato anche per raccogliere gli sforzi compiuti dalla precedente amministrazione, di cui desidero ringraziare tutti i componenti ed in particolare il presidente Alessio Piana e il vicepresidente Pino Camiolo – ha affermato il segretario del Cal Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria – Esprimo tuto il mio compiacimento per essere riusciti a svolgere in tempi record le assemblee costitutive con grande spirito di servizio e di unità da parte di tutti i sindaci, i presidenti delle province e dei consigli comunali della Liguria, così come anche oggi con la votazione unanime della presidenza e vicepresidenza conferite al sindaco di Chiavari e al presidente della provincia di Imperia, che danno un’immagine di grande condivisione ed equa rappresentanza del nostro territorio e delle diverse componenti politiche. Desidero ringraziare tutto lo staff di supporto del Cal cominciando da Luca Petralia, eletto segretario supplente”, ha concluso Vinai.

Con l’elezione del presidente e del vice si completa il processo di formazione del nuovo Cal, cominciato nel mese di novembre con lo svolgimento delle assemblee dei sindaci e dei presidenti dei consigli comunali rispettivamente delle province di Savona, La Spezia, della città metropolitana di Genova e della provincia di Imperia, durante le quali sono stati eletti i rappresentanti territoriali in seno al “parlamentino” ligure.

Tra i primi provvedimenti su cui il nuovo Cal sarà chiamato ad esprimersi nella prossima seduta del 16 dicembre la legge di bilancio regionale 2021, il bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021-2023 e la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2021-2023.

La lista completa dei 29 componenti è disponibile sul sito del Cal all’indirizzo: https://www.cal.liguria.it/membri-del-cal.