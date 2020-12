Camogli: un saluto da Tuningen, paese gemellato

Da Bernd Sauer, presidente dell’Associazione “Amici di Camogli” di Tuningen, città tedesca gemellata con Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Carissimi,

vi mando un saluto con qualche impressione dello sci di fondo nell’alpe

svevo oggi. Dopo un inverno caldo l’anno scorso, abbiamo quest’anno

finalmente un poco di neve. Dopo qualche discussione fra i politici

locali sulla domanda se sono strutture sportive e se devono essere

chiuse per il virus, sono aperte adesso per tutti, chi le vuole usare.

È bellissimo vedere la natura tranquilla! Per Voi un buon avvento,

spero che siate tutti sani!

Ciao,

Bernd Sauer