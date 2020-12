Camogli: monastero di San Prospero, decoratori al lavoro

A Camogli procedono i lavori di ripristino di due facciate del monastero di San Prospero, sede dei Benedettini Olivetani. In questi giorni è al lavoro un team di decoratori del Consorzio San Luca per la cultura, l’arte ed il restauro. Il Consorzio, con sede a Torino, è stato fondato nel 2006 da un gruppo di imprese artigiane, con una lunga e comprovata esperienza nel mondo del restauro.

Il termine del lavoro, effettuato dall’azienda Bonvissuto Domenico dei Figli Francesco e Rosario snc di Santhià, in provincia di Vercelli, è previsto per fine gennaio. L’importo complessivo dei lavori è stimato in 140.000 euro.