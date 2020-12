Camogli: il calendario 2021 dei Benedettini Olivetani

di Consuelo Pallavicini

Ai monasteri Olivetani in Italia è dedicato il calendario 2021 voluto dai Benedettini del monastero di San Prospero a Camogli. Lo si può trovare nella sede della Pro Loco in via XX Settembre 33. Chi desidera può lasciare un’offerta.

In copertina la fotografia del monastero camogliese e all’interno anche i momenti più salienti della sua vita religiosa.

La realizzazione del calendario, che ha il patrocinio del Comune, si deve anche alla generosità di alcuni sponsor (Studio Biolè, Revello, Lega navale Camogli, Costruzioni Bonvissuto Domenico, Pro Loco Camogli, Pasta Fresca Fiorella, Lavanderia Montebaldo).