Avegno: “Emergenza covid, nessun bando pubblicato”

Da Margherita Ceravolo, consigliere comunale ad Avegno riceviamo e pubblichiamo



Più di 2 settimane fa abbiamo mandato una pec al Sindaco Canevello, rendendoci disponibili a collaborare, per sollecitarlo a deliberare bandi a sostegno dei cittadini di Avegno che sono in stato di disagio a seguito dell’emergenza Covid, visto anche i contributi statali. In molti comuni limitrofi molti bandi si sono già conclusi.

Ad oggi abbiamo avuto alcune risposte durante il Consiglio Comunale ed altre informali, ma non abbiamo ancora visto nulla pubblicato sul sito. Comprendiamo la carenza di personale del Comune, ma riteniamo che la popolazione ed il sociale debbano avere la priorità per l’Amministrazione soprattutto in questo momento. Attendiamo fiduciosi, la pubblicazione dei bandi, diversamente porteremo la questione al primo Consiglio Comunale.

I consiglieri del gruppo AttivaAvegno, Margherita Ceravolo e Paolo Pinna