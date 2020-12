Sestri: covid, 5 nuovi casi rispetto a lunedì, in totale 84 positivi

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Vi aggiorniamo sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante. I dati di oggi includono anche la giornata di ieri: come in tutti i giorni di festa, ASL non ha inviato i dati.

Abbiamo attualmente 75 persone positive in isolamento domiciliare, con 5 nuovi casi rispetto a lunedì. Restano invece sempre 9 le persone residenti ricoverate presso il reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Come sempre, vi raccomandiamo di continuare a rispettare le norme di autoprotezione: mascherina, distanziamento sociale, frequente igiene delle mani.