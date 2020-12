‘Santa’: il nuovo libro del comandante Remo Renzi

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Ha visto la luce, per le edizioni “Tigulliana”, il nuovo libro del Generale Remo Benzi intitolato “Il potere dell’arroganza”, con prefazione di Marco Delpino e presentazione di Elio Domeniconi.

Il libro, di 110 pagine, racconta la storia dell’autore, che è stato anche Comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Genova e un uomo d’altri tempi al servizio dei Cittadini.

Durante gli ultimi due anni della sua carriera a Genova, Benzi si era dedicato a ricreare lo spirito del corpo, componendo perfino l’inno. I contrasti con il sindaco e la giunta di allora si guastarono quando dovette cominciare a dire dei no.

Per costringerlo alle dimissioni, fu inventata una fantomatica struttura della protezione civile (senza ufficio e senza organico) e gliela affidarono. Il Comandante capì allora che contro il potere dell’arroganza (o l’arroganza del potere) non c’era nulla da fare. Non poteva restare a fare il Don Chisciotte che combatte contro i mulini al vento. Ma quando uscì la notizia delle sue dimissioni, tanti amici lo invitarono a ritirarle e si misero a raccogliere firme. E Gino Bartali annunciò che senza Remo Benzi non avrebbe più rimesso piede a Genova.

Remo Benzi è nato a Genova l’8 giugno 1938. Sin da giovane aveva confidenza con i “racconti” e le poesie, denotando un animo aperto e sensibile. Congedato dall’arma aeronautica entrò nel Corpo dei Vigili Urbani di Genova dove si distinse per zelo e capacità. Giovane sottufficiale, comandante la sezione di Albaro, fece le indagini sul famoso caso di Milena Sutter, riuscendo a reperire indizi a carico di Lorenzo Bozano, poi condannato per il rapimento e l’uccisione della giovane.

Studiando la sera con moglie e tre figlie, acquisì un diploma e due lauree, delle quali una in giurisprudenza. Nella carriera fece il comandante dei vari Corpi, a Bassano del Grappa, ad Alessandria, a Genova. In quiescenza venne chiamato a organizzare e comandare i Corpi di Casale Monferrato e della polizia stradale provinciale di Alessandria. I suoi ufficiali solevano dire: “Benzi non è un comandante, Benzi è il Comandante”.

Di carattere aperto e leale, dedicò la sua carriera al servizio delle comunità dimostrando con l’esempio le parole: “senso del dovere” e “onestà”.

Ha scritto numerosi libri alcuni dei quali autobiografici e numerose poesia, meritando premi anche a livello internazionale.

Per acquistare il libro (con dedica dell’Autore), è possibile inviare una mail a Remo Benzi: remobenzi595@gmail.com oppure telefonare al numero: 338 592 9408

Una copia del libro ha un costo di 14 euro (spese di spedizione comprese) che possono essere versate sul c/c bancario intestato a Remo Benzi, IBAN: IT81M050344863000000000212