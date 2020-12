‘Santa’: dalla Francia l’esempio e il sacrificio di Denise

Da Roberto De Marchi, già sindaco di Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Qualche giorno fa abbiamo dovuto leggere di un giovane consigliere comunale di Pavia che lamentava il fatto che “per salvare quattro vecchi si rovina il futuro alle giovani generazioni”.

Non credo sia necessario commentare una simile aberrazione culturale (chiedendo scusa alla cultura).

Però da Parigi e da quell’Ospedale che io sento particolarmente vicino poiché è stato la culla della moderna dermatologia e dove hanno calcato le Aule grandi scienziati come Robert Degos, Jean Civatte, Daniel Wallach sino al premio Nobel per gli studi sull’istocompatibilità Jean Dausset, è arrivata una notizia che chiude ogni via di fuga al misero consigliere pavese.

Una Signora di nome Denise, molto anziana, si è presentata con problemi respiratori da Covid all’Hopital Saint Louis che nel frattempo è diventato ospedale generale.

C’era un solo posto libero in rianimazione e Denise ha rifiutato di occuparlo preferendo lasciarlo a chi poteva rivedere per più tempo di lei i rispettivi figli e nipoti.

Denise è morta pochi giorni dopo nel reparto di medicina mentre il giovane colpito da meningite che aveva preso il suo posto in rianimo si è salvato.

Il Personale medico del Saint Louis ha scritto una lettera aperta a Denise nella speranza che, dovunque sia, possa sapere che il suo gesto è stato utile.

E’ in francese ma il giovane pavese dovrebbe farsela tradurre, meglio se in dialetto.