Recco: monsignor Noli e il legame con l’oratorio di San Michele (2)

Monsignor Francesco Noli era nato a Mignanego il 26 novembre 1937, aveva quindi compiuto 83 anni pochi giorni fa. Era stato ordinato sacerdote nel 1962. A Recco era arrivato per sostituire monsignor Natalino Garaventa quale rettore dell’Oratorio di San Michele. Compito che monsignor Noli aveva svolto con grande partecipazione e impegno, conquistando in breve la stima dei fedeli. Ogni anno, per la celebrazione di San Michele ospitava il cardinale Angelo Bagnasco a cui era legato da amicizia fin dai tempi del seminario. Negli ultimi anni si era ritirato nell’Istituto che a Genova ospita gli anziani sacerdoti; non mancava però, se le forze glielo consentivano, di arrivare a Recco per le celebrazioni liturgiche più importanti. La notizia della sua scomparsa ha suscitato in città vasto cordoglio.