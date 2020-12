Recco: “Addio al nostro grande professore Sergio Antola”

Addio al nostro Professore

Da Maria Benedetta e Francesca Carosi riceviamo e pubblichiamo

Gli ex studenti e studentesse del Liceo Scientifico Nicoloso da Recco apprendono con profondo dolore la notizia della scomparsa del Professor Sergio Antola, che ricordano con immenso affetto come docente di Disegno e Storia dell’arte per quasi un trentennio, e si stringono alla sua famiglia in un abbraccio.

Della straordinaria esperienza di vita artistica del Professore, intensa e quanto mai poliedrica, molti di noi hanno appreso soltanto a distanza di tempo dalla fine del Liceo: sui banchi di scuola abbiamo percepito soprattutto la ricchezza di stimoli che ne scaturiva, perché, con riservata modestia, al racconto di sé preferiva sempre anteporre il “discorso” dell’Arte quale autentico impegno di vita, veicolo di emozioni e sentimenti, ma anche seria analisi scientifica sul mondo, dentro e fuori di noi, spirito di ricerca inesauribile che non scansa la “complessità delle cose”. Insegnante esigente, perché esigente in primis con se stesso.

La passione profonda e viscerale per la propria materia gli consentiva non soltanto di “fare” arte in prima persona, ma anche di trasmettere, come ben sanno i suoi allievi, amore per l’arte, del presente e del passato, in tutte le sue forme, insegnando a comprenderne la ricchezza e la pluralità di significati. Ricorderemo sempre la sua voce raccontare con entusiasmo la dinamica compositiva di un quadro, la struttura architettonica di una chiesa, le geometrie della facciata di un palazzo o le forme di una scultura che “conquista” lo spazio, stimolando l’ascoltatore, con acuta e intelligente inquietudine, a spingersi “oltre”, nella convinzione che «l’arte è l’essenza profonda dell’essere che va oltre l’apparenza della realtà».

Fra i suoi numerosi impegni didattici, sfociati anche in apprezzate mostre degli allievi, ricordiamo il Corso di Discipline Pittoriche attuato nell’ambito dei progetti di autonomia scolastica e aperto oltre che agli studenti anche ad adulti esterni al Liceo, nonché quello tenuto ancora recentemente a Megli, sino a che le norme restrittive per il covid lo hanno permesso.

La sua anima d’artista, sempre pronta a mettersi in gioco anche nella profonda saggezza dell’esperienza, lo rendeva sempre giovane tra i giovani e oggi lo rimpiangono molte persone di tutte le età.

La città di Recco (alla quale era legato anche per le radici familiari e che tramite l’associazione Le Arcate ospitò una sua prestigiosa personale nella Sala Polivalente) conserva, quale indelebile testimonianza della sua vitalità, il ricordo delle sue presentazioni, conferenze, mostre di pittura, fino agli ultimi eventi di cui è stato protagonista e organizzatore, tutti accolti da uno straordinario calore di pubblico. Tra i più recenti, negli anni scorsi: “La Musica incontra l’Arte”, nel Santuario di N.S. del Suffragio, in collaborazione con il Gruppo Vocale Cordis Gaudia e L’Ardiciocca; “Da Monet a Bacon”, nella Sala Polivalente, col patrocinio del Comune di Recco e delle due associazioni culturali cittadine; la presentazione a Megli del suo dipinto “La strage degli innocenti”, in occasione della donazione del quadro alla Parrocchia N.S. delle Grazie che lo custodisce con riconoscenza.

L’attuale stato di emergenza sanitaria non aveva arrestato la sua inesauribile progettualità e già si proiettava verso nuovi eventi ed attività che contava di realizzare a fine pandemia.

Le parole «Speriamo in tempi migliori», scandite nella sua ultima telefonata, risuonano oggi nei nostri cuori come una preghiera universale. Vogliamo davvero raccogliere questa speranza e ci auguriamo che, presto, tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne lo straordinario carisma possano trasmettere la gioia di averlo incontrato anche alle generazioni future, magari attraverso una borsa di studio in sua memoria.

Grazie, Professore