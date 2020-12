RASSEGNA STAMPA.Val Petronio, ci si sposta di più

Oggi, mercoledì 9 dicembre, auguri a Siro. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: rasare (rendere liscia e regolare una parete; tagliare i peli mediante rasoio). Proverbi: “Lingua non è sana quando il cuore ha la febbre”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: Statistiche: “Spostamenti dai Comuni, il primo posto va alla Val Petronio”. “Decessi: tra primavera e settembre sono aumentati in 22 comuni”. Emergenza covid: “Asl 4, sono 27 nuovi casi; calano a 99 i ricoveri”; “Rsa: una barriera trasparente per rivedersi in sicurezza”. Commercio: “Corsa agli acquisti, falsa partenza per i rimborsi”; “A Santa Margherita la gift card”; “Unieuro anche a Santa; Di Meglio tris a Rapallo”.

Sestri Levante: “Io ricercatore a Bologna dopo l’esperienza alla Nasa. Sestri Levante: l’oscar al miglior oliveto. Casarza Ligure: “Albo ligure per censire i locali storici di intrattenimento” (Commento: Ma non sono già inseriti nell’elenco dei locali storici?). Lavagna: Arciragazzi e le iniziative social. Chiavari: tre nuovi diaconi.

Recco: problemi sulle autostrade, la protesta. Recco: spazzamento strade, varato il piano di Natale. Recco: surf più forte del covid.

San Colombano: lavanderia San Giorgio, la crisi va in Consiglio. Fontanabuona e Val Graveglia: luci di Natale. Val d’Aveto: un metro di neve tra il Bue e il Penna. Santo Stefano d’Aveto: piste aperte ai tesserati..