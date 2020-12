La giunta municipale di Rapallo ha deciso di prorogare fino al 15 giugno 2021 la gratuità, in via prioritaria alle società, dei campi sportivi comunali (Macera e Gallotti) e delle palestre scolastiche di via don Minzoni e Casa della Gioventù. La decisione è stata assunta considerato il prorogarsi dell’emergenza covid e di tutte le conseguenze.