Rapallo: porto Riva, finalmente una data certa

Venerdì la giunta comunale di Rapallo si esprimerà a favore della convocazione della Commissione, presieduta da Eugenio Brasey che dovrà esaminare la pratica relativa al porto Carlo Riva prima che la convenzione approdi in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e l’immediata esecutività. Quindi è presumibile che a gennaio ci sia l’apertura del cantiere per l’avvio dei lavori di ricostruzione della diga foranea del porto che dovrà garantire sicurezza sia allo scalo sia al litorale cittadino.

Il presidente Eugenio Brasey spiega: Ho ricevuto le prime 720 pagine del faldone sul porto. Non potrà certo essere esaminato in due giorni”.