Rapallo: “My Red&Blue Christmas” il Natale del Genoa

Dal Genoa Club Rapallo 1968 riceviamo e pubblichamo

Informiamo i tifosi genoani, amici e simpatizzanti che i giorni 11, 12 e 13 dicembre presso la Piazzetta da Vico a Rapallo, si troverà l’apecar con il brand Genoa e i suoi prodotti di merchandising nell’ambito della iniziativa “My Red&Blue Christmas” della società Genoa Cfc.

Un estratto dal sito del Genoa Cfc: My Red&Blue Christmas, il nuovo contenitore legato alla promozione del merchandising ufficiale e a progetti di social corporate responsability rivolti alla comunità genoana. Red&Blue Christmas mette in campo un’azione di vicinanza al territorio e ai supporter in difficoltà. Il Club ha istituito la casella di posta red-bluechristmas@genoacfc.it, dove i supporter potranno richiedere un regalo per persone in difficoltà economiche.

My Red&Blue Christmas è anche un tour che abbraccerà il levante e il ponente ligure dall’8 al 24 dicembre.

In particolare a Rapallo da questo venerdì 11 sino a domenica 13 dicembre; dalle ore 10.00 alle 19:00.

https://genoacfc.it/my-redblue-christmas-il-natale-del-genoa/