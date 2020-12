Rapallo: Lapo, perquisita anche la suite allo Splendido (2)

A raccontare la vicenda del fermo di Lapo Elkann a Rapallo per droga, è Marco Grasso sul Fatto Quotidiano. I fatti risalgono al 12 settembre scorso quando Lapo alloggiava all’Hotel Splendido di Portofino. Una pattuglia dei carabinieri aveva intercettato la Ferrari in cui viaggiava a velocità sostenuta tra Portofino e Santa Margherita. Una seconda pattuglia blocca l’auto in centro a Rapallo; a terra sul pavimento un involucro con cocaina la cui presenza non sfugge ai militari che ipotizzano il reato di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure effettuano in piena notte anche una perquisizione nella suite dove alloggia Elkan a Portofino.

Sarebbe stato il pubblico ministero a indirizzare i militari verso una denuncia a piede libero. Oggi – spiega il Fatto Quotidiano in un ampio servizio ricco di particolari – il pubblico ministero Silvia Saracino ha chiesto l’archiviazione, “convinta che quella quantità, vista la storia personale del rampollo tormentato più famoso d’Italia, possa essere considerata a tutti gli effetti una quantità compatibile con un consumo personale”. Se il giudice accoglierà questa tesi, con l’archiviazione del caso per Lapo Elkann resterebbe solo la segnalazione al Sert.