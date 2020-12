I fatti risalgono al 12 settembre. I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure fermarono una Ferrari in centro a Rapallo; a bordo Lapo Elkann e un amico. A terra un involucro con cocaina. Il rampollo della famiglia Agnelli è stato denunciato: sarà il pubblico ministero a decidere se la droga era per uso personale o meno. Nel primo caso Elkann sarà segnalato come assuntore.