Ne: tamponi antigienici in modalità drive through

A partire da sabato 12 dicembre 2020, anche nel Comune di Ne, sarà possibile eseguire il tampone antigienico in modalità drive through, ossia direttamente sul proprio mezzo di trasporto.

Nello specifico, il tampone antigienico, dopo previa prenotazione, su apposita agenda, dal proprio medico di base, verrà eseguito a Ne, in via Aldo Moro, presso idonea postazione, allestita nell’area antistante alla sede della Croce Verde Chiavarese, nelle giornate di sabato mattina e martedì pomeriggio.

Per quanto riguarda le modalità di consegna del referto, si potrà decidere se attendere immediatamente il risultato oppure riceverlo al proprio indirizzo e-mail tramite il proprio medico curante o ancora poterlo ritirare presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Ne.

“Tale servizio, la cui richiesta risale al 30 Ottobre 2020, in seguito, purtroppo, al preoccupante aumento dei casi positivi al Covid-19 all’interno della nostra comunità, era fortemente atteso sul territorio comunale,” afferma il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, che conclude ringraziando la consigliera con delega alla sanità, Loredana Arpe, per il proficuo impegno profuso per l’ottenimento di questo risultato.