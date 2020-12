Levanto: Comune e “Rlv – La Radio a Colori” insieme per “Sos Covid-19”

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Levanto e “RLV – La Radio a Colori” collaborano alla realizzazione di “Sos Covid-19”, una campagna informativa e di sensibilizzazione sul virus articolata in cinque passi: raccogliere informazioni sul Covid-19 fornite da fonti qualificate; produrre brevi contributi sonori utili a prevenire o a contenere gli effetti della pandemia sui cittadini e le imprese; realizzare e trasmettere spot di sensibilizzazione; intraprendere azioni online sulle pagine social dell’emittente; rendere sempre fruibile a chiunque via internet le “pillole sonore” contenenti consigli e informazioni.

Durante la campagna, che prenderà il via lunedì 14 dicembre, “RLV” trasmetterà due volte al giorno (dal lunedì al venerdì, alle 10.30 e, in replica, alle 18.30), delle “pillole sonore” (ciascuna della durata di 2/3 minuti) che tratteranno vari aspetti legati alla pandemia (dai comportamenti personali da tenere in via preventiva al cosa fare in caso di positività) e che verranno anche veicolate sui social e inserite sul sito dell’emittente in modalità podcast, per poterle ascoltarle in qualsiasi momento. Oltre a queste mini-rubriche verranno realizzate anche interviste ad esperti su temi quali la gestione delle attività produttive, le modalità di funzionamento dei servizi sanitari territoriali, gli aiuti per famiglie e imprese, i provvedimenti emessi dalle istituzioni locali. Infine, saranno trasmessi spot di sensibilizzazione, dieci volte al giorno.

“In un momento particolarmente critico come quello che stiamo attraversando, a volte può rivelarsi difficile districarsi nell’informazione on line e separare i fatti dalle fake news – spiega il direttore di “RLV”, Andrea Rivetta – Affidabile, coerente e confortante, la radio è invece una piattaforma dalla quale si possono comunicare messaggi importanti trasmessi da fonti qualificate, in modo chiaro e pacato. Una stazione locale come la nostra mantiene gli ascoltatori correttamente e utilmente informati e connessi”.

Ecco perché l’amministrazione comunale ha aderito senza indugi all’iniziativa. “Fin dall’inizio abbiamo affrontato l’emergenza epidemiologica mettendo in campo tutte le risorse di cui il Comune dispone – dice l’assessore Alice Giudice – Oltre ad interventi sociali ed economici a sostegno delle persone e delle categorie produttive maggiormente colpite dalla crisi, abbiamo mantenuto un contatto costante con i cittadini: sia attraverso i canali informativi istituzionali come il sito internet (che dallo scorso marzo è quotidianamente aggiornato con i dati epidemiologici che ci vengono trasmessi dalle autorità sanitarie e con i provvedimenti emessi dal governo, dalla Regione e dal Comune), sia con messaggi telefonici quotidiani. Ed ora, grazie alla collaborazione con la radio locale, riusciremo ad ampliare ulteriormente la diffusione delle comunicazioni istituzionali finalizzate all’informazione e alla sensibilizzazione sulla pandemia”.