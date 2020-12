Lavagna: piazza Taviani verrà ripavimentata

L’amministrazione comunale di Lavagna ha approvato il progetto redatto dal geometra Fabrizio Camarda per lavori di “messa in sicurezza della pavimentazione stradale in piazza Taviani per parcheggio e ciclostazione”.

L’importo complessivo è di 100.440 euro di cui 81.000 euro per lavori a base d’appalto. Il lavoro verrà assegnato alla ditta con il criterio del maggior ribasso. La pavimentazione di piazza Paolo Emilio Taviani è in una situazione disastrosa a causa delle radici dei pini.

L’ideale sarebbe verificare lo stata di salute degli alberi ed eventualmente sostotuirli per evitare eventuali danni e che tra un paio di anni le radici (che verranno tagliate) riaffiorino.