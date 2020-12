Lavagna: buoni spesa, rettifica dell’orario di consegna

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante comunica ai cittadini, che si trovano in situazioni di difficoltà e non riescono a provvedere all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, a seguito della perdita consistente della capacità reddituale del proprio nucleo familiare o che versano in stato di bisogno a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che, l’orario di consegna dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità, rispetto a quanto precedentemente comunicato, è stato modificato.

I buoni verranno consegnati, a partire da domani giovedì 10 dicembre 2020, contestualmente alla presentazione della domanda, agli orari, di seguito, indicati:

Giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sabato 12 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Lunedì 14 dicembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

La consegna dei buoni spesa potrà avvenire, previa richiesta, anche a domicilio.

Il modulo per presentare la domanda e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lavagna ed i cittadini interessati possono contattare i Servizi Sociali del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0185 367240 – 0185 367243.