Cogorno: è morto Bruno Bragetti, profondo cordoglio

Profondo cordoglio nel comune di Cogorno per la scomparsa di Bruno Bragetti, lo scorso 7 dicembre, all’età di 90 anni.

Il Sindaco Gino Garibaldi e tutta l’amministrazione comunale cogornese lo ricorda, insieme alla sua famiglia, per l’immenso impegno culturale profuso in questi anni: “La moglie di Bruno, Maria Grazia, ha aperto la prima biblioteca a San Salvatore dei Fieschi, come “Centro Musicale Simone Molinaro” – ha dichiarato il vicesindaco, Enrica Sommariva -. A lei dobbiamo tantissimo: con suo marito Bruno che il borgo ha ospitato i primi concerti. Insieme a Bruno, il nostro Comune deve le prime pubblicazioni come “Uno sguardo sul rosone” e l’organizzazione del premio “Il Rosone d’oro”, che proprio l’anno scorso doveva essere consegnato e che aspetta solo di poterci rivedere di persona”.

A Bruno, il vicesindaco Sommariva, deve, insieme alla cittadinanza, tutta la collaborazione per l’accoglienza semplice, calorosa e professionale ad ospiti e artisti, in occasione dei grandi e piccoli eventi nel borgo.

“Aveva messo a nostra disposizione la sua grande esperienza di direttore di albergo, facente parte anche della commissione edilizia del Comune, e da lui, dalla sua serenità, professionalità e savoir fare, abbiamo imparato moltissimo – ha concluso -. È con un immenso grazie che siamo vicini a tutta la famiglia. Un mio ricordo su tutti, nel giorno del mio 55esimo compleanno: avevo 15/16 anni quando proprio Maria Grazia Bragetti mi chiese di salire sul palco, posto all’interno della chiesetta, per presentare i primi concerti domenicali di flauto dolce nel borgo dei Fieschi. Fu un’esperienza straordinaria per una ragazzina, e ancora adesso ricordo grata tutti i loro piccoli grandi insegnamenti che mi hanno accompagnato da allora”.