Chiavari: “il bandolo social”, venerdì con Bruno Morchio

Dall’associazione di cultura politica ‘il bandolo’ riceviamo e pubblichiamo

Bruno Morchio sarà il nostro gradito ospite di questo venerdì.

Bruno Morchio vive a Genova dove ha lavorato come psicologo e psicoterapeuta.

Dal 1988 lavora come psicologo in un consultorio familiare pubblico l’interesse per la psicoanalisi e l’amore per la letteratura che lo porta a occuparsi di critica letteraria ispirata alla teoria e alla clinica psicoanalitiche, nel 1999 scrive il suo primo romanzo, Maccaia.

Nel maggio 2018 cessa l’attività di psicologo per dedicarsi esclusivamente alla scrittura.

Nel 2000 nasce la Fratelli Frilli Editori, una piccola casa editrice genovese interessata a pubblicare romanzi gialli e noir ambientati in Liguria; con la quale Morchio pubblica Bacci Pagano.

Nel 2009 vince con Rossoamaro il Premio Azzeccagarbugli al romanzo poliziesco.

Il personaggio creato da Morchio è un investigatore privato genovese, ironico e disilluso, amante della musica di Mozart, del buon vino e della buona tavola oltre che delle donne . Viaggia su una Vespa amaranto e non porta le mutande; secondo il suo autore sta sempre dalla parte dei perdenti perché figlio di un operaio genoano e comunista.

Protagonista dei romanzi di Morchio è Genova, filtrata dagli umori e dalla memoria del protagonista e raccontata privilegiando alcuni quartieri, come la delegazione operaia di Sestri Ponente, il levante cittadino, ricco di crêuze che scendono al mare, la circonvallazione a monte e, soprattutto, la città vecchia con i suoi caruggi, i palazzi fatiscenti ed il suo popolo fatto di artigiani, pensionati, immigrati e bagasce.«una città che grazie al porto è vicina al mondo, ma che nonostante ciò vive un po’ nel soffio dell’uragano, quella sorta di eco che si percepisce da lontano, ai margini della tempesta.

Buona visione a tutti.