Chiavari: deruba lavagnese nello spogliatoio di un supermercato

I carabinieri di Lavagna, a seguito di un’attività investigativa scaturita da una denuncia sporta da una 32 enne, commessa di un supermercato sito in Chiavari, ha deferito in stato di libertà per “furto aggravato” un romeno di 20 anni senza fissa dimora gravato da pregiudizi di polizia. Il giovane è stato riconosciuto, anche grazie all’analisi delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza, mentre si stava introducendo presso lo spogliatoio del supermercato, ove asportava dallo stipetto della commessa un telefono cellulare e la somma di 50 euro, dileguandosi furtivamente.