Chiavari: a “MioCinema” commedie di grandi registi

Da Massimo Colombi, cinema Mignon Chiavari

sarà disponibile da domani su MioCinema la rassegna “Merry Cinema”, una rassegna speciale pensata appositamente per i giorni di festa.

Una selezione di commedie di qualità, dirette da grandi registi, sono il regalo che MioCinema e il Cinema Mignon ha pensato di fare al suo pubblico.

Lo spirito del Natale, in un anno particolare e difficile come quello che stiamo vivendo, non deve venir meno ed è con questo intento che sono stati selezionati dei titoli che trasmettano grandi emozioni regalando spensieratezza, risate e commozione.

Il Natale è anche il periodo del Cinema, attendiamo di ritrovarci nelle sale cinematografiche vedendo e rivedendo splendidi film firmati da registi come Wes Anderson, Steven Soderbergh, Ang Lee, Stephen Frears e tanti altri.

Buona visione e Merry Cinema a tutti!

Questi i titoli della rassegna:

Juliet Naked – Tutta un’altra musica di Jesse Peretz (2018)

La truffa dei Logan di Steven Soderbergh (2017)

Florence di Stephen Frears (2016)

Sing Street di John Carney (2016)

È arrivata mia figlia di Anna Muylaert (2015)

Gigolò per caso di John Turturro (2013)

Moonrise Kingdom di Wes Anderson (2012)

Il mio miglior amico di Salvatore Allocca (2012)

Racconto di Natale di Arnaud Desplechin (2008)

Banchetto di nozze di Ang Lee (1993)

In allegato il cartellone della rassegna.