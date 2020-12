Camogli: San Valentino, il bando del concorso poesie d’amore

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, per “San Valentino … innamorati a Camogli” riceviamo e pubblichiamo

Bando** per la partecipazione alla Rassegna di Poesie d’amore promossa nell’ambito di “San Valentino .. innamorati a Camogli”, evento che annualmente la Città dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città e dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento.

Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, la Rassegna Poesie d’amore che per ogni edizione riceve centinaia e centinaia di opere poetiche provenienti da tutta Italia e spesso anche dall’estero.

Rispetto alle passate edizioni sono stati previsti i necessari adeguamenti per garantirne la realizzazione nel rispetto delle necessarie normative anti Covid e rivisti anche alcuni appuntamenti collaterali che al momento attuale non potrebbero essere svolti con la necessaria sicurezza, rimandando al prossimo febbraio gli aggiornamenti del caso.

Per ora pensiamo a scrivere e comporre: l’amore, con le sue mille sfumature è il motore del mondo e oggi più che mai è necessario tenerlo acceso.

San Valentino a Camogli con la sua Rassegna di Poesie d’amore ci aiuta a farlo.

** “San Valentino .. innamorati a Camogli” edizione 2021

Nell’ambito della 34ª edizione di “San Valentino …. Innamorati a Camogli”, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Camogli e l’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli ripropongono la Rassegna “Poesie d’amore”.

Da sabato 6 a domenica 21 febbraio 2021 le venti migliori poesie selezionate fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco, location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna.

Premio Speciale. Una giuria accreditata assegnerà ad una delle 20 poesie selezionate il “Premio Speciale” Città di Camogli: la realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo del borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”.

Domenica 14 febbraio alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati di “Opera selezionata” agli autori delle 20 poesie pubblicate e del Premio Speciale.

Nel caso in cui gli autori delle venti poesie selezionate non potessero essere presenti riceveranno l’attestato via posta. Qualora ne avessero necessità, potranno ricevere anche in digitale la foto della propria poesia esposta.

Alla data attuale non è prevedibile la votazione di presenza del pubblico.

Nel caso la situazione lo consentisse, verrà comunicato in tempo utile.

La invitiamo quindi a partecipare alla rassegna, inviando tramite posta o via mail ai recapiti sotto riportati, entro il 13 gennaio 2021, una sola poesia inedita della lunghezza non oltre a 12 (dodici) righe (escluso il titolo ed eventuali righe bianche di spazio se necessarie) in lingua italiana con versi composti al massimo da endecassilabi.

Le poesie selezionate e pubblicate verranno firmate con le iniziali dell’autore al fine di distinguerle nel caso di titoli simili; eventuali dediche dovranno essere contenute in una sola riga, che sarà riportata in calce in carattere più piccolo.

La preghiamo infine di riportare in un allegato diverso da quello della poesia i Suoi recapiti.

E-mail: poesie.sanvalentinocamogli@gmail.com

Indirizzo: Comune di Camogli, Assessorato alla Cultura, Via XX Settembre 1, 16032 Camogli

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento: poesie.sanvalentinocamogli@gmail.com