Da Tito Degregori riceviamo e pubblichiamo

Siamo a Camogli nel Natale 1968 e la foto è di Ferraris. L’idea di “piantare” l’abete in mare, nel porticciolo, fu dell’avvocato Filippo De Gregori e trovò subito un valido alleato in Lorenzo Viacava, (detto “Napoli” per la sua passione per il bel canto). La foto di quell’albero rimbalzò anche sulle prime pagine di quotidiani nazionali richiamando moltissimi turisti.