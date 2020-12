Un negozio di tessuti chiuso ormai da anni a Camogli nella centrale via della Repubblica. A limitare la richiesta come negozio, alcuni gradini per accedervi. Gli attuali lavori in corso, con una vetrina trasformata in finestra, annunciano una nuova destinazione d’uso dei locali. Verrà adibito ad abitazione o ad ufficio? La mancanza del cartello con le opportune indicazioni, impedisce al momento di dare una risposta.

(foto Consuelo Pallavicini)