‘Santa’: regali di Natale, incentivi per gli acquisti nei negozi cittadini

Acquisti di Natale in città e non on line. Santa Margherita Ligure scende in campo unita grazie al lavoro di squadra tra Rappresentanti del Consiglio Comunale, Ascom e Civ e propone un’iniziativa che vada incontro al commercio cittadino fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria.

Si tratta di “Santa Shopping”, una gift card utilizzabile nei negozi aderenti all’iniziativa. Non sarà il solito “buono”: chi acquisterà la Santa Shopping avrà in regalo tre esclusive cartoline che raccontano il Natale, la cultura e la storia di Santa Margherita Ligure (una foto storica, un disegno di Flavio Costantini tra quelli esposti in via Roma e l’immagine delle luminarie 2020), più una quarta suggestiva immagine aerea della cittadina.

Non solo: chi sceglierà Santa Margherita Ligure per gli acquisti natalizi potrà partecipare a una lotteria con premi messi in palio dagli stessi commercianti e albergatori cittadini; e dal 7 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021 potrà parcheggiare gratuitamente nei parcheggi a pagamento gestiti dal Comune (fino a un massimo di 4 ore, occorre indicare con il disco orario l’ora di arrivo).

L’iniziativa, patrocinata e finanziata dal Comune di Santa Margherita Ligure, è stata coordinata e condivisa dal Sindaco Paolo Donadoni, dall’Assessore al Commercio Valerio Costa, dai gruppi Consiliari di opposizione tramite i Capigruppo Guglielmo Caversazio e Iolanda Pastine, da Ascom Santa Margherita Ligure – Portofino e dal Civ Costa dei Delfini nelle persone dei rispettivi Presidenti Augusto Sartori e Paolo Barabino.

