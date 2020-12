Recco: arriva la ‘gift card’, il regalo che sostiene il commercio locale

Dalla Pro Loco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Vi presentiamo la Recco Gift Card , promossa da Pro Loco Recco, Ascom delegazione Recco, Civ Recco online e Comune di Recco.

L’ iniziativa vuole promuovere gli acquisti nei negozi cittadini aderenti all’iniziativa.

Come funziona:

regalare la Recco Gift Card è semplicissimo: basta recarsi presso l’ufficio Pro Loco Recco e fare direttamente l’acquisto della card oppure inviando una mail a reccogiftcard@prolocorecco.it facendo richiesta del vostro acquisto le card potranno essere ritirate presso il nostro ufficio dalla persona alla quale volete regalarla o presso l’attività commerciale nella quale volete spenderli, realizzata in due tagli da euro 20,00 e da euro 50,00 spendibile in una unica soluzione presso l’attività commerciale prescelta.

Per elenco attività commerciali aderenti e informazioni visitare sito: www.prolocorecco.it

In un momento storico difficile come quello che stiamo attraversando, abbiamo voluto trovare una modalità per promuovere gli acquisti (non solo di quelli legati alle festività natalizie) nei nostri negozi, con la possibilità peraltro di spendere l’importo della Gift Card dalla cena al vestito, dal bar agli occhiali, dalla borsa ai dolci

La Recco Gift Card ha una validità fino al 30/09/2021.

Il Sindaco Carlo Gandolfo e l’Assessore alle Attività Produttive Enrico Zanini dichiarano che L’Amministrazione Comunale ha patrocinato questa importante iniziativa della Pro Loco in collaborazione con Ascom e Civ a sostegno delle attività commerciali della città.