Rapallo: le tv nazionali allo scoperta del Natale che piace a tutti

Il passaparola, anzi il moderno e rapido passaimmagini, ha fatto il giro degli amanti di Rapallo e del Tigullio. L’iniziativa intitolata “Alla ricerca della tavola di Natale perduta”, è piaciuta ancora prima del suo via ufficiale che avverrà questo pomeriggio (in sordina, senza passerelle e forse anche senza discorsi). Sono bastate le prove dei tecnici, l’altra sera, per scatenare consensi, apprezzare le postazioni, condividere l’idea innovativa e la capacità di realizzarla. Così, già sono arrivate le telefonate delle testate televisive nazionali che annunciano il loro arrivo, nei prossimi giorni col sole. Viste le restrizioni governative, il prossimo sarà un Natale per i rapallesi, ma che farà parlare di sè. Per altro, pur rispettando i diversi ruoli, ogni idea e decisione arriva da Marco Pogliani, noto in campo nazionale per le sue creazioni e il loro successo.