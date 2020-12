Rapallo. Il sindaco torna in pista: “Vi racconto il mio covid”

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, dopo l’ultimo tampone di ieri mattina, terminata la quarantena, può tornare in pista. Ripercorriamo con lui i giorni dell’incubo.

Quando i primi dubbi? “Era martedì 17 novembre e alle 10 stavo facendo una ‘diretta facebook’ proprio sui dati covid a Rapallo. Ho avvertito dei forti dolori alla schiena e al collo, ma non avevo febbre. Mi sentivo debole e sono andato comunque a casa”.

Quindi? “Ho fatto un test immediato casalingo. In pochi minuti il reagente ha cambiato colore indicando chiaramente che ero positivo. A quel punto ho avvertito la Asl. Nel frattempo la temperatura corporea mi è salita fino a 39 gradi”.

Quando è stata certificata la positività? “L’indomani. In completa tenuta anti-contagio, è arrivato a casa il personale, molto preparato e molto gentile. Ha fatto il tampone a tutta la famiglia e siamo risultati tutti positivi: mia moglie e i miei figli Ludovica e Roberto. Da quel momento abbiamo seguito con scrupolo tutte le indicazioni e le norme indicateci dalla Asl, compresa la gestione dei rifiuti”.

Quale il suo stato d’animo? “I primi giorni negativo. Ero sempre molto stanco. La febbre a 38. Assumevo la tachipirna-1000 ogni otto ore; ma anche aspirina e Eparina Clexane, le iniezioni nella pamcia anti coagulo e vitamine”.

Come trascorreva il tempo? “I primi giorni ero spesso a letto a dormire. A misurare la temperatura, l’ossigenazione del sangue con il saturimetro. Mi arrivavano relazioni del Comune, filmini con i lavori in corso in città perché vedessi lo stato di avanzamento”.

Col passare dei giorni la ripresa “Ho sempre avvertito un senso di grande spossatezza, facevo pochi passi e non riuscivo a proseguire. Mi sento ancora debole. Ho perso anche diversi chili; in pochi giorni sono calato da 73 a 68 chili. Per altro aveavo poco appetito. Altro fattore: non avvertivo nè sapori né odori. Mi faccio la barba e non sento l’odore del dopobarba”.

Ha mai avuto il timore di un peggioramento? “No perché ho sempre respirato bene. Mi reputo anche fortunato per non avere dovuto portare il casco né dover essere intubato. Mi considero anche fortunato perchè tutta la famiglia era positiva e non avevamo l’incubo e l’angoscia di stare distanti per non contagiarci”.

Questo periodo di isolamento le ha insegnato qualcosa? “Tanto. Uno come me che corre tutto il giorno a 200 all’ora si ferma, riflette. Capisci che dopo il covid cambierà molto anche nelle abitudini e atteggiamenti delle persone. Credo che i rapporti saranno0 diversi, meno superficiali, E poi ho potuto vivere senza fretta con la mia famiglia, apprezzarne la vicinanza”.

E gli amici, i collaboratori, i rapallesi? “Mi hanno dimostrato un affetto smisurato . Telefonate, messaggini, mail. Mi hanno chiamato amici, politici, anche avversari politici; i dipendenti del Comune, come i messi del Comune che mi hanno mandato un messaggio molto gradito. I bambini che mi citofonavano per farmi gli auguri, informarsi sulla mie condizioni. Stessa cosa persone che abitano in zona. Sotto questo profilo un’esperienza meravigliosa”.