Portofino: Carannante e la “sparata” del tunnel

Un tunnel per poter accedere al borgo, uno dei più famosi del mondo, proprio per le sue caratteristiche paesaggistiche. Caratteristiche che andrebbero per forza di cose alterate e modificate.

Una sparata che deve per forza mettere in allerta tutte le persone con un minimo di buon senso, tutti i cittadini del Tigullio e soprattutto i residenti di Portofino e tutti coloro che ci lavorano.

Ma a prescindere dalle ragioni ambientalistiche, che non sono neppure da spiegare, il Sindaco di Portofino, Matteo Viacava deve sapere (e non dobbiamo essere noi a ricordaglielo) che la forza del suo paese è la natura e la sua morfologia.

Sono proprio i benestanti che alloggiano a Portofino e che frequentano il borgo ad aver scelto questa località per il suo “isolamento” e la sua tranquillità.

Dal nostro canto, se questa sparata si trasformerà in un progetto reale, non ci resterà che organizzare una forte opposizione e una resistenza