Lavagna: il Comune in Cassazione contro il porto

L’amministrazione comunale di Lavagna ricorre in Cassazione contro una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale. Si tratta di un contenzioso tra il Comune e il Porto di Lavagna per il pagamento dela tassa rifiuti 2oo8 dovuta dal porto per lo specchio acqueo adinityo a posti barca. Il Comune sarà assistito in Cassazione dallo studio legale Magnani Marongiu Dominici & Associati. La causa è importante anche per il futuro della concessione portuale.

Di seguito la determina comunale pubblicata sull'Albo pretorio del Comune

Preso atto che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 246 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Lavagna, per quanto previsto dall’art. 243 – quater comma 7 del D.lgs. 267/2000, in conformità alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la Liguria;Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;Dato atto che lo stanziamento attuale di bilancio è capiente per le spese in oggetto;

Preso atto che:

–l’Ufficio Tributi ha notificato a mezzo raccomandata A/R in data 03/01/2014 alla Porto di Lavagna spa l’avviso di Accertamento Tassa Rifiuti n. 13A/2013 del 23/12/2019volto al recupero della tassa rifiuti (Tarsu) per anno 2008 per il comparto acqueo adibito a posti barca;

–la Porto di Lavagna spa ha presentato ricorso avverso il suddetto avviso di accertamento in data 28/02/2014 al Prot. Com. 6686 del 03/03/2014 con successiva regolare costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Genova;

–la Commissione Tributaria Provinciale di Genova – Sezione 10 – in data 27/02/2015 ha pronunciato la Sentenza n. 1306/2015, successivamente depositata in segreteria in data16/06/2015, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della Porto di Lavagna spa, la metratura accertata in mq 88.946 è stata ridotta a mq 66.706 per decurtazione della metratura adibita a banchine di approdo e della metratura dell’area adibita a movimentazione per i cantieri navali; la sentenza disponeva pertanto che interessi e sanzioni venissero ricalcolati a seguito della decurtazione della metratura accertata con spese di giudizio compensate tra le parti;

–avverso la sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale, la Porto di Lavagna spa ha presentato ricorso in appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con notifica preventiva dell’appello Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

all’ente in data 18/01/2016 Prot. Com. 1761 e successiva regolare costituzione in giudizio;

–la Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 15/01/2019 ha pronunciato la Sentenza n. 82/2019 successivamente depositata in segreteria in data 21/01/2020 con la quale accoglie l’appello della Porto di Lavagna disponendo che la soggettività passiva al tributo viene meno in capo alla ricorrente a seguito del trasferimento del diritto di superficie a terzi dei posti barca.

Preso atto che la Sentenza di appello introduce, per la prima volta nel giudizio avverso la Porto di Lavagna, il concetto di legittimità passiva legata al trasferimento del diritto reale di godimento del diritto di superficie andando anche contro ai principi e criteri sanciti dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18297/2019 per l’avviso di accertamento tarsu 2007che individua la soggettività passiva in capo alla Porto di Lavagna per l’intera metratura accertata senza alcun diritto a defalcare la metratura delle banchine di approdo.

Preso atto che

:–l’autorizzazione alla resistenza in giudizio di primo grado è stata autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27/03/2014;

–l’autorizzazione alla resistenza in giudizio in appello è stata autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2016;

–l’autorizzazione alla resistenza in giudizio dinanzi la Suprema Corte di Cassazione è stata autorizzata con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 03/07/2020 e che mediante la deliberazione medesima è stato demandato al Dirigente del Settore dei Servizi Finanziari e Culturali l’individuazione e la nomina del legale a cui affidare la difesa mediante predisposizione di idonee controdeduzioni al ricorso.

Ravvisata l’urgente necessità, a tutela degli interessi del Comune, a predisporre ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione per la conferma dell’avviso di accertamento n. 13A/2013 del20/12/2013 regolarmente notificato alla Porto di Lavagna spa e per la revisione della Sentenza n. 82/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale in data 15/01/2019.

Richiamate le Linee Guida n. 12 – Affidamento Servizi Legali – approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti corruzione con Delibera n. 907 del 24/10/2018 relative all’articolo17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» che elencano alcune tipologie di servizi legali escluse dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicisti che del D.Lgs. 50/2016.Le linee guida, di cui sopra, precisano che l’affidamento diretto è ammissibile nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi. L’affidamento diretto al medesimo professionista deve rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico.

L’affidamento diretto, inoltre, può ritenersi conforme ai principi di cui all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l’affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante. Considerato che all’uopo è stato interpellato lo Studio Magnani Marongiu Dominici & Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5, poiché trattasi di Studio Legale inserito nell’”Elenco Legali a cui conferire incarichi” di provata capacità e serietà professionale con competenze nel settore tributario il quale si è reso disponibile a fornire tutte le prestazioni professionali necessarie, tenuto anche conto che lo studio legale ha seguito tutte le cause tra il Comune di Lavagna e la Porto di Lavagna spa relativamente alle controversie per la debenza del tributo Tarsu, Tares e Tari per lo specchio acqueo adibito ai posti barca e per le unità relative al comparto terra.

Preso atto che in data 04/12/2020 Prot. Com. 36840 per la causa in oggetto lo Studio Legale Marongiu ha richiesto un corrispettivo totale di € 14.433,00 (competenze legali € 10.000,00,cassa forense per € 400,00, Iva al 22% per € 2.288,00, contributo unificato per la costituzione in giudizio € 1.745,00). Ritenuto opportuno affidare l’incarico in oggetto allo Studio Magnani Marongiu Dominici & Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 per un importo complessivo dovuto per €14.433,00.Dato Atto che:Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

•ai sensi dell’art. 100 e dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 è necessario acquisire l’informativa antimafia per le ditte sopra citate;

•è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in L.102/2009 e s.m.i. che il programma pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.;

•si procederà alla pubblicazione sul sito internet delle informazioni previste all’art. 37 delD.L. 33 del 14/03/2013;

•è stato acquisito il seguente smart CIG: Z2F2F9ABB4 ;

•l’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, che così dispone: “…3. Decorso il termine dicui al comma 2, primo periodo, ovvero nei casi di urgenza, immediatamente i soggettidi cui all’art. 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia.

I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2,revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite…”;Visto il D.Lgs. n. 165/2001;Visto il vigente regolamento di contabilità;Dato atto che ai sensi dell’art. 100 e dell’art. 67 dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 è stata richiestal’informativa antimafia per il summenzionato professionista

DETERMINA

1.di affidare l’incarico professionale di difesa ed assistenza in giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione, allo studio legale Magnani Marongiu Dominici & Associati con sede in Genova, Via Roma 11/5 C.F. E P.I 01268690995 per il ricorso promosso dal Comune di Lavagna per la riforma della Sentenza n. 82/2019 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in data 15/01/2019 successivamente depositata in segreteria in data21/01/2020 che ha accolto l’appello della Porto di Lavagna e per la conferma della debenza del tributo Tarsu per l’anno 2008 liquidato con Avviso di Accertamento Tassa Rifiuti n.13A/2013 del 23/12/2019;

2.di impegnare la somma complessiva di € 14.433,00 (comprensiva di onorari, diritti, 4% C.P.A. e 22% I.V.A e contributo unificato per la costituzione in giudizio) a favore dello Studio Legale Magnani Marongiu Dominici & Associati con sede in Genova, Via Roma11/5 come meglio indicato nel prospetto “dati contabili” contenuto nel visto di regolarità contabile allegato al presente atto;

3.di dare atto che il DURC dello studi Legale è stato richiesto e risulta regolare e conservato agli atti;

4.di stabilire che il presente affidamento è assegnato in via d’urgenza, ma che in esito alla richiesta di informativa antimafia, in corso di procedura, nel caso di acquisizione di una informativa antimafia ostativa, il contratto sarà risolto di diritto, in danno all’affidatario ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l’applicazione di una penale, pari al10% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria, salvo il maggior danno subito dal Comune;

5.di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Lavagna in quanto previsto agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05/04/2013;

La presente determinazione è stata redatta dalla D.ssa Milena Ferrari anche quale Responsabile del Procedimento, la quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell’art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la correttezza ela regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

