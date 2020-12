Chiavari: tre video per accendere il Natale

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In un anno segnato dalla pandemia, dai sacrifici e dalle limitazioni, l’assessorato al Turismo del Comune di Chiavari ha deciso di non rinunciare alla classica atmosfera natalizia. Non ci saranno eventi, concerti o spettacoli a causa delle stringenti norme anticontagio, ma l’amministrazione ha voluto lanciare un messaggio di speranza con una serie di video emozionali.

Oggi il primo online sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune di Chiavari.

https://youtu.be/oS3IOJDOTBE