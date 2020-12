Chiavari: il programma di Levaggi (se si candida)

Roberto Levaggi, classe 1952, già assessore regionale e sindaco di Chiavari, sconfitto al ballottaggio all’ultima tornata elettorale non ha ancora riflettuto se candidarsi o no alle prossime elezioni amministrative. In ogni caso non lo esclude. Parliamo con lui anche di ciò che è necessario alla città: in pratica il suo programma elettorale.

Quando deciderà se candidarsi? “Intanto la decisione va presa assieme a ‘Noi di Chiavari’ che è la prima lista della città con un 23 per cento di consensi. C’è molta confusione politica non solo in Italia e molta voglia di civicità, di una lista civica non schierata con questo o quel partito. Ma in questo momento è impossibile perfino organizzare un dibattito”.

Come giudica il suo mandato da sindaco? “Ne sono orgoglioso. Ho amministrato dal 2012 al 2017 quando avevamo in cassa 20.000.000 ma non potevano spenderli per il patto di stabilità. Gli amministratori di oggi sono sfortunati perché c’è il covid, ma non hanno limiti di spesa. Possono spendere e investire”.

Orgoglioso in particolare di cosa? “Ho messo le basi per allungare la passeggiata a mare a ponente. Finiva in piazza dei pescatori, ingombra di auto, l’ho pedonalizzata; ho sbloccato la vicenda giudiziaria del cantiere e a vendere la colonia Fara che ospitava un’ottantina di senza tetto. Ho allungato la passeggiata; senza la soluzione delle pratiche cantiere e Fara sarebbe stato impensabile”.

Ci potevano essere altre soluzioni? “Oggi alcuni sostengono che si poteva fare questo e quest’altro. Dimenticano che era un terreno privato, c’era un piano particolareggiato dal 2001 e il Comune ha ottenuto quattro milioni di opere pubbliche. Tanto che l’amministrazione in carica prosegue a valorizzare quella zona che prima piaceva tanto agli stranieri anche per la sua collocazione sotto alla collina delle Grazie, ma nessuno aveva concretamente pensato a riqualificare”.

Depuratore. “Sono un ingegnere chimico e so che i depuratori non vanno demonizzati. Su questi impianti ho sentito giudizi allucinanti. Io lo volevo sotto la piscina del Lido che sarebbe stata costruita sopra. Ora si è deciso per l’area di colmata e lì il prossimo sindaco dovrà realizzarlo e armonizzarlo con quanto c’è attorno”.

Ricorda la lunga battaglia sull’impianto? “Eccome. Io attraverso un ricordo al Tar ho ottenuto che in colmata non si facesse il mega depuratore che doveva servire anche la Val Petronio e Sestri Levante; con un collettore che trasportava via mare la fognatura. Ho ottenuto un depuratore per Sestri ed entroterra ed uno per Chiavari-Lavagna ed entroterra”.

Sicurezza. “Quella idrogeologica della città va garantita sia per quanto riguarda l’Entella sia il Rupinaro. La messa in sicurezza va assolutamente attuata. Chiunque sia il prossimo sindaco”.

Come andrebbe valorizzato il lungomare? “Il sindaco Gatti aveva avuto una grande intuizione, prendere i detriti dell’autostrada che nessuno voleva e utilizzarli per aggiungere sette-otto ettari alla città povera di spazi: li c’è una zona sportiva. La passeggiata a mare di Chiavari è una delle più lunghe, ma è anonima; occorre affidare uno studio a dei tecnici specializzati perché ne sfruttino le potenzialità e la rendano più attrattiva e vivibile”.

Parliamo di infrastrutture. “Ho fatto due conti e ho visto che la Liguria per il Recovery plan, ossia Next generation, ha chiesto circa 27 miliardi, una cifra esagerata rispetto ad una visione generale del Paese. Non credo però che alla Fontanabuona serva un tunnel, quando poi un tir deve passare nel centro storico di Gattorna, Cicagna o Monleone. Penso a percorsi alternativi per migliorare la viabilità nella vallata; anche se non escludo che se il tunnel lo costruisse Autostrade sarebbe bene accetto”.

Tornando a Chiavari? “Tale premessa per dire che Chiavari è la confluenza naturale delle vallate al mare. Occorre prolungare invece viale Kasman verso Carasco. Il nome Chiavari deriva da chiave di accesso ai e dai passi appenninici; un asse di penetrazione tra mare e passi appenninici”.

Altro tema quello della città d’Arte. “Occorre una Fondazione o quant’altro che possa valorizzare nel loro insieme il Teatro Cantero, l’Auditorium San Francesco, Palazzo Rocca, i locali della Società Economica, l’ex Tribunale, che non vorrei fosse svenduto alla Soprintendenza per collocarvi la vecchia necropoli preromana che è in un magazzino in Fontanabuona, La necropoli andrebbe collocata in un’area della Onlus degli Artigianelli in salita Levaggi; ossia all’aperto e in un’area centrale”.

Pensa che la cultura possa portare vantaggi alla città? “Sono convinto che l’edificio dell’ex tribunale ristrutturato, anche grazie a possibili finanziamenti, possa rilanciare il commercio con nuove idee ed una visione verso il futuro. Ne gioverebbe il turismo e si potrebbe ipotizzare anche un nuovo albergo di cui la città ha necessità”.

La viabilità. “Prima di fare piste ciclabili o pedonalizzazioni, occorre affidare il piano del traffico adeguato a dei professionisti capaci, che abbiano esperienza. Occorre studiare i flussi di traffico da levante a ponente e viceversa, quelli verso l’entroterra e che passano dallo svincolo autostradale, situato troppo in centro. Tenere conto degli spostamenti dei pendolari. Non possono decidere dilettanti in fatto di viabilità, magari bravi in altre materie”.

Chiavari si è dimenticata delle potenzialità offerte dal mare. “Abbiamo la bandiera Blu e questo è un sogno realizzato. Manca un progetto generale. Credo però che si debba affrontare il problema di creare pennelli perpendicolari alla spiaggia; decideranno gli esperti come orientarli lasciando le attuali scogliere semplicemente come dighe soffolte. La foce dell’Entella è il più grande frantoio naturale della Liguria e occorre poi utilizzare la sabbia per ripascere la spiaggia tra i vari pennelli”.