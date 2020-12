Camogli: Natale, la città illuminata

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

I rintocchi delle diciassette dal campanile della basilica di Santa Maria Assunta, a Camogli, hanno dato il via all’accensione del grande albero di Natale e della super stella in piazza Colombo.

Presenti, con il sindaco Francesco Olivari e la vicesindaco Elisabetta Anversa, gli assessori Agostino Revello ed Elisabetta Abamo; la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi; Luciana Sirolla, presidente dell’Ascot; Giorgio Boni, presidente della Banda cittadina; Viero Boldrini, dell’Associazione San Fortunato.

La Banda, che ovviamente non ha potuto suonare in presenza, ha pubblicato on line una registrazione di un paio d’anni fa. https://www.facebook.com/bandacamogli/videos/1086986085131758