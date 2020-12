Stazioni Fs: chiudono bar e buffet; urge incontro con le Ferrovie

Da Domenico Cianci, consigliere regionale (Cambiamo), riceviamo e pubblichiamo

“Locali buffet e bar presenti all’interno delle stazioni ferroviarie liguri stanno abbassando le serrande definitivamente, serve un incontro urgente con Ferrovie dello Stato”. È il grido di allarme lanciato da Domenico Cianci, consigliere regionale di Cambiamo!, in merito alla cessazione di diversi pubblici esercizi.

“Nel dettaglio hanno chiuso i locali buffet delle stazioni di Rapallo e Chiavari, il bar al binario 9 della stazione di Genova Brignole, il bar al binario 18 di Genova Principe, il bar Moka sempre alla stazione di Genova Principe antistante il posteggio dei taxi: tutti e cinque i locali erano gestiti da una cooperativa milanese e la loro serrata sta provocando la perdita di posti di lavoro e inevitabili disagi ai pendolari liguri, privati di un servizio importante. Alla luce dell’emergenza economica che stiamo attraversando sarebbe opportuno che la Regione si sedesse al tavolo con le Ferrovie dello Stato per studiare un piano condiviso di gestione degli spazi commerciali, a costi di locazione contenuti, al fine di consentire margini operativi adeguati e offrire un servizio di qualità ai viaggiatori. Non permettiamo che nelle stazioni ferroviarie liguri si spengano le luci”.