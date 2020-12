‘Santa’: tamponi per tutti i dipendenti comunali grazie al consigliere-medico

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Tamponi ai dipendenti del Comune di Santa Margherita Ligure. Un’opportunità che l’ente ha messo a disposizione, su base volontaria, per chi volesse effettuare il test. Grazie alla disponibilità del Consigliere comunale Franco Fati, medico, le spese per il Comune saranno solo quelle relative all’acquisto dei materiali utili per effettuare i test.

Si coglie l’occasione per comunicare che mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 14:30 il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, la Direttrice di Asl4 Bruna Rebagliati e il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis, inaugureranno il centro tamponi drive through installato presso il parcheggio del campo sportivo cittadino. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming.

“Ringrazio il Consigliere Fati per la disponibilità a vantaggio del personale dipendente – spiega il Sindaco Paolo Donadoni – E colgo l’occasione per ringraziare Regione Liguria, Asl4 e Coop Liguria per lo spirito di collaborazione che ha dato luogo a risultati concreti tra cui anche l’attivazione, in così breve tempo, di un punto tamponi drive through a vantaggio della nostra comunità”.