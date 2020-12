Regione: modifiche ordinamento Consiglio, sì con 19 voti

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta mattutina riguardo all’adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale

Con 19 voti a favore (maggioranza di centro destra) e 12 contrari (minoranza) il Consiglio ha approvato la proposta di legge n.10. Il provvedimento aggiorna alcuni aspetti organizzativi di funzionamento dell’Assemblea legislativa, soprattutto in relazione alla presenza nelle commissioni dei consiglieri che costituiscono monogruppi e alle eventuali assenze alle sedute di Consiglio e commissioni legate all’emergenza Covid e adegua la tempistica sulla rinuncia all’indennità differita. Il testo prevede che, nel caso di monogruppi, per quanto riguarda le sedute di commissione la trattenuta del 2,5% sull’indennità di carica scatta a partire dalla quinta assenza e non dalla terza in ogni mese. Le assenze dei consiglieri o degli assessori che derivano da malattia, quarantena, isolamento fiduciario o altre cause di impedimento conseguenti al Covid 19 sono equiparate al ricovero ospedaliero. L’Ufficio di presidenza valuterà l’adeguamento della documentazione fornita. Viene confermata la modalità di tassazione della indennità differita.

Approvato con 18 voti a favore (maggioranza di centro destra), 12 contrari (minoranza) un emendamento di Muzio che prevede che le risorse recuperate dalla soppressione della figura del portavoce del presidente del Consiglio regionale e dall’adeguamento alla normativa nazionale sui contratti dell’Ufficio stampa (il relativo emendamento su questi due punti sempre di Muzio era stato approvato nella seduta precedente, ndr) siano utilizzate per il personale dell’Ufficio di presidenza in quanto organo di rappresentanza di tutto il Consiglio regionale.

Approvato all’unanimità un emendamento di Muzio che chiede la dichiarazione di urgenza, cioè l’immediata esecutività del provvedimento.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), dopo avere ricordato che il gruppo aveva votato a favore del documento licenziato dalla competente commissione consiliare, ha annunciato voto contrario in Consiglio in quanto erano stati presentati in Consiglio alcuni emendamenti senza consentire approfondimenti.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha criticato il metodo adottato dalla maggioranza, in particolare il consigliere ha polemizzato per il fatto che gli emendamenti sono stati presentati dall’Ufficio di presidenza e che non è stata cercata una convergenza su queste modifiche.

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha contestato il metodo rilevando che l’Ufficio di presidenza abbia tentato – ha detto – una forzatura presentando alcuni emendamenti successivamente al voto unanime nella competente commissione.

Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha ribadito la piena fiducia nel consigliere segretario Muzio, tuttavia ha rilevato che l’obbiettivo della minoranza è quello della collaborazione, ma che occorrono regole comuni per arrivare ad un miglior funzionamento del Consiglio.

Claudio Muzio (FI) ha ribadito che la legge non determina aggravi di spesa per l’Assemblea e ha garantito che si muoverà sempre, come accaduto in passato, nell’interesse esclusivo del Consiglio e, in particolare, della minoranza.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha espresso perplessità sul fatto che, votando senza unanimità ma con i soli voti di maggioranza, si possano rafforzare le garanzie della minoranza. Secondo il consigliere la maggioranza ha compiuto una forzatura