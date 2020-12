Regione: enti parco, mercoledì le nomine

Dall’ufficio stampa del Consiglio rfegionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Nomine: Enti Parco. Rinnovo Consigli. Designazione rappresentanti regionali.

2) Nomine: Fondazione ‘Oltre l’Orizzonte’. Consiglio di amministrazione. Nomina di un membro.

3) Nomine: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Consiglio di amministrazione. Designazione rappresentante regionale

4) Nomine : Rinnovo Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia La Spezia.

Designazione rappresentanti regionali.

5) Nomine : Rinnovo Comitato del distretto agricolo florovivaistico del Ponente. Designazione esperto

6) Nomine: Commissione regionale per l’artigianato. Sostituzione membro

7) Proposta di deliberazione Nomine 5 (Gianmarco Medusei, Armando Sanna, Claudio Muzio): Proposta al Consiglio regionale di adozione dei necessari provvedimenti per l’elezione del nuovo Difensore civico.

8) Disegno di legge 7: Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2021. Finanziaria

9) Disegno di legge 9: Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023.

Sui disegni di legge si svolgeranno le audizioni con i presidenti degli Enti Parco Regionali Liguri, del coordinatore regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali, i rappresentanti di Enti, Associazioni, Organismi Economici e Sindacali della Liguria)

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 15

argomento:

– Disegno di legge 9: Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023. Bilancio

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza Sociale

giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 11

ordine del giorno:

– Disegno di legge 9: Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023. Bilancio

*****

3° Commissione: attività economiche produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

giovedì 10 dicembre 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Disegno di legge 9: Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2021 – 2023. Bilancio

2) Parere: Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 – modifiche derivanti dall’introduzione della misura M.21 – sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. –

3) Parere: Deroghe temporanee alle disposizioni del Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n. 5 “Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).