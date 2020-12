Recco: l’accensione dell’abete dono degli amici di Ponte di Legno

Dal Comitato Gemellaggio Recco -Ponte di Legno dal 1956 riceviamo e pubblichiamo

Ieri pomeriggio, come da tradizione in prossimità della festa dell’Immacolata Concezione, sono state accese le luci dell’abete donato alla Città di Recco dagli amici di Ponte di Legno.

Con attenzione al rispetto delle norme anti-covid che vietano manifestazioni e occasioni di assembramento, il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, la presidente del Comitato del Gemellaggio Recco-Ponte di Legno Maria Pia Razeto, l’assessore alle Tradizioni di Recco Francesca Aprile e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, del comitato e della Pro Loco hanno presenziato all’accensione delle luci dell’albero e della splendida coreografia di luci natalizie allestite dal comune e proiettate sul palazzo comunale.

Nell’occasione la presidente Razeto ha collocato ai piedi dell’abete, nella bellissima aiuola allestista dalle maestranze del comune, un cartello riproducente il logo del gemellaggio Recco Ponte di Legno, realizzato dal nostro concittadino maestro Maurizio Immovilli, raffigurante i simboli dell’amicizia che lega dal 1956 le due comunità.

Durante il corso della serata, con discrezione, molti concittadini, famiglie e bambini hanno sostato qualche minuto in piazza per ammirare i giochi delle luci, assaporando, pur nella drammaticità del momento, l’atmosfera di festa propria del Santo Natale. In quest’anno segnato dalle sofferenze e dalle preoccupazioni non venga meno rinnovare i gesti e i simboli delle nostre tradizioni, mai come quest’anno segni di rinascita per una riconquistata serenità.