Recco: incidente in A-12, due feriti al San Martino

Incidente poco dopo le 18 in A-12 tra Rapallo e Recco. Sul posto l’automedica del 118 con i Volontari del soccorso di Rapallo e la Croce bianca. Due i feriti trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino raggiungibile più velocemente rispetto a Lavagna. Si è trattato di un tamponamento tra un furgone e un’auto. Presente la polstrada per accertare dinamica e responsabilità e il personale di Autostrade per bonificare la carreggiata e rimuovere i veicoli incidentati. Si è creata una coda in direzione Genova