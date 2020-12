Rapallo: il covid ha colpito il Premio donna scrittrice

Il covid ha dimostrato che Rapallo può vivere anche senza il Premio per la Donna scrittrice. Nessuno, infatti, si è accorto che la premiazione dell’edizione 2020 è stata più volte differita. Anche l’ultima, fissata per sabato 12 dicembre ed annunciata a lungo sulla home page del sito on line del Comune.

Designate le brave finaliste e le assegnatarie dei premi speciali, deliberata la spesa dei premi e del pagamento della giuria ed altre fisse, la premiazione, verrebbe effettuata in streaming, a data da destinarsi. Che il Premio Donna non fosse il Premio Strega era notorio. Evidentemente il Premio non merita neppure due righe di un comunicato.