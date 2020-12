Pallanuoto M/ Pro Recco, la Champions ancora su Sky Sport

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo

La Champions League della Pro Recco sarà ancora su Sky Sport, un binomio che prosegue senza interruzioni dalla Final Eight di Genova del 2018 e ha permesso, in questi anni, di raccontare i campioni biancocelesti anche al di là delle loro giocate in acqua.

“Siamo felici di aver percorso per primi questa strada, di aver aperto le porte di Sky alla pallanuoto affiancandola ai più importanti eventi sportivi internazionali – afferma il presidente Maurizio Felugo -. Quando lo abbiamo fatto sembrava un sogno irrealizzabile, un progetto da visionari, oggi è diventata una consuetudine che riconosce il nostro lavoro di promozione e comunicazione consentendo di fidelizzare sempre di più il pubblico. Mi fa davvero piacere che anche le altre due italiane impegnate in Champions League, Ortigia e Brescia, siano insieme a noi dal 14 dicembre sul grande palcoscenico televisivo di Sky: se vogliamo far crescere il movimento dobbiamo ragionare come una sola squadra lasciando da parte la cura dell’orticello, che può regalare risultati immediati ma che a lungo termine non paga. Quello tagliato oggi è un grande traguardo per la pallanuoto e la sua visibilità”.

La Pro Recco esordirà al Polo Natatorio di Ostia lunedì alle 20.15 contro il Marsiglia; il giorno successivo, alla stessa ora, la sfida tutta italiana contro l’Ortigia; mercoledì la chiusura del primo concentramento contro lo Spandau 04 Berlino, sempre con inizio alle 20.15.